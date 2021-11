NIPP: Testi oma patja! 

Võta padjalt püür ja vaata, kas sel on higilaike ja purunenud kohti. On see lohku vajunud? Nuusuta, kas padjal on halb lõhn. Padja pinnale kogunevad surnud naharakud, tolmulestad, hallitus jmt, mis võivad põhjustada allergiaid, hingamisraskusi ja seetõttu su und häirida. Kui märkad mõnda neist häirivatest omadustest, on targem padi välja vahetada.

Murra padi pooleks. Juhul, kui see jääbki nii, on padi omadega läbi. Õhema naturaalse täidisega padja testimiseks riputa see üle käsivarre. Kui see jääb kurvalt rippu, on aeg see puhkusele saata. Suurte patjade puhul võiks need kolmeks voltida, et nende elusärtsu kontrollida.