KÜTAD IKKA ELEKTRIGA? Loe siit toimivad nippe, kuidas ka sel moel raha säästa 

Viimastel kuudel on elektriarved paljudes kodudes olnud varasemast oluliselt suuremad ning ekspertide hinnangul ei ole lähiajal hinnalangust oodata. See teeb eriti murelikuks need inimesed, kes kütavad oma kodu peamiselt elektriga – sest talv on alles ees. Milliseid võimalusi on elekterkütte puhul kulusid kokku hoida?