ÕUES MÖLLAVAD TUULED: kes hüvitab lõhutud kaasomandi? 

Kui tormis peaks viga saama eramaja katus, siis on enamasti teada, kas majal on kindlustus ja kelle poole õnnetuse korral pöörduda, ütleb Seesami varakindlustuse tootejuht Sandra Smirnova. Kui aga torm lõhub kortermaja katuse, mis on kõigi majaelanike kaasomand, tuleb kahjud kanda üheskoos.