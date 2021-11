JAMA MAJAS! Mida teha, kui korteriomanik ei lase töömehi sisse? 

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juristidelt on uuritud, kas korteriomanikul ikka on kohustus tagada, et remondimehed pääsevad etteantud ajal tema korterisse. „Korteriühistu liikmete üldkoosoleku otsusest tulenevad õigused ja kohustused kehtivad mööndusteta kõigile ühistu liikmetele,“ kinnitab EKÜLi jurist Margus Saulep. „Kui üldkoosolek on vastu võtnud otsuse renoveerida kütte-, vee- või mõni muu üldsüsteem, tuleb omanikel tagada selle otsuse täitmine.“