10 HEAD PÕHJUST: Miks vana puupliit säilitamist väärib? 

1. See on eriline sisekujunduselement

Interjööriga kooskõlas taastatud puupliit on ruumis silmapaistev ja kaunis, samal ajal ka praktiline sisustuselement. Kui kodukujunduses on aukohal vanad fotod, käsitöö ja renoveeritud vana mööbel või on oskuslikult kombineeritud uut ja vana, lisab puuahi või -pliit kodule isikupära.