FOTOLUGU | Veerenni asumis asuvas kodus kehtib ütlus, et kuld kullale liiga ei tee 

50 valget köögivarjundit

„Köögis ma peitsin kõik koledad asjad ära!“ teatab Joanna kindlameelselt. „Mul on lapsepõlvest trauma, kui meil oli hästi palju asju ja juhtmed nähtaval – palju visuaalset müra. Siin tahtsin kõik asjad peitu panna: masinad kappi, telerijuhtmed seina sisse, isegi kõlarid „uputasin“ lakke.“ Alumiste kappide taha on pandud pesumasin, prügikast, nõudepesumasin. Välja paistavad vaid ahi ja üks väike sahtel nugade-kahvlite jaoks.

Kes hästi vaatab, märkab, et kaks köögi esipaneeli on teistest ka erinevat valget tooni. Kuna mööblivalmistaja värvis need teisel ajal, ongi need hetkel eristuvad. Aga nagu Joanna ütleb, siis tal on täiesti kama, sest tema köögis on nagunii palju erinevaid valgeid: kapiustele lisaks tehiskivist tööpind, kraanikauss, keraamiline pliidiplaat, õhupuhasti ja ahi. Kuna standardlaiusest 10 cm kitsamaid kodumasinaid on piiratud valik, lööb ta käega ka sellele, et need on stiililt erinevad.

Kolm lauda kahe aastaga

Valgetele kappidele annab vunki juurde aga valge-kollase-mustaruuduline põrand. Selline värvikombinatsioon jäi Joannale kuskilt silma. Nüüdseks teab ta aga, et kõik ilus pole alati praktiline. „Nii köögi kui ka vannitoa põrandaplaadid, samuti tööpind on tegelikult väga pirtsakad. Põhimõtteliselt saan need puhtaks ainult aurumopiga,“ on naine tulevikus targem, sest väldib matte ja poorseid pindu.