SAMM-SAMMULT: õmble lapsele tuultpidav sall-müts 

Sellise mütsiga pole vaja enam tuult peljata! Foto: Laura Karro

Kui tutimüts on veel liiast, aga ilm on juba parajalt karge, pista lastele pähe topeltkangast peakate, mis on ühtlasi ka salli eest. Muide, selle õpetuse järgi tehtud lasteaialaste lemmikmütsi saab kasutada mõlematpidi! Aega kulub tunnike!