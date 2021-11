Kas ahikütte võlud kaaluvad üles miinused? Neli peret jagavad oma kogemusi 

„Algselt oli meie korteris kaks massiivset pottahju, millega tube kütta. Kapitaalremondi käigus tuli mõlemad amortiseerumise tõttu lammutada, kuid lasime ehitada ühe uue ahju.“ Foto: Margit Partei

Viimase aja kerkivad elektri- ja gaasihinnad pole kellelegi üllatuseks. Selles olukorras on vedanud neil, kel on ahiküte. Uurisime neljalt perelt, miks nad on läinud puiduga kütmise teed ja kas see on piisav talvistel õhtutel sooja saamiseks.