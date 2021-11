PALUN ÄRA TULE KÜLLA! „Häbi langes nagu must vari ja mattis kõik rõõmsa, nutsin alandusest.“

„Häbi tuli nagu must vari mu peale ja mattis kõik rõõmsa, nutsin alandusest, mille ise olin välja mõelnud,“ pihtis Siiri.

„Mu õetütrel olid pulmad tulekul. Ühel hommikul andis pruut teada, et tulevad korraks läbi. Sain kohe aru, et kutset tooma,“ räägib Õhtulehele Siiri (nimi muudetud) ühe õudse päeva algusest. „Palun ära tule mulle külla,“ püüdis ta manada, kuid see ei õnnestunud. Koroona-ajal hägustunud piirid kodu- ja tööelu vahel võivad meid üsna haavatavaks teha. Koduhäbi põhjuseid võib olla mitmeid – kolletunud koridorilagi, väsinud tapeet, vana mööbel või kulunud põrand.