Pandeemia jätab mardisandid ukse taha? 7 ideed, kuidas santida turvaliselt

Mardipäev Foto: Martin Ahven

Kahe lapse ema räägib, et pere elab kõrges korrusmajas viimasel korrusel ja mardisandid lihtsalt ei leia teed sinna üles. Halloweenid ka ei leidnud, kuigi emal oli kommi ja puha.

„Mardipäevaks kavatsen küpsetada kena suure mardihane. Lastele räägin veidi kombestikku ning koju varun veidi kommi,“ valgustab ta oma plaane ja lisab, et tema jaoks on need kombed tuttavad.