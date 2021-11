Tootsi peenar aeda ei kaunista: kingiks saadud potilill võib kogu aiaplaani pea peale pöörata 

Kas oled kunagi saanud kingituseks näiteks potiroosi ja siis mõelnud: „ Kuhu ma nüüd selle istutan?“ Tulemuseks on sageli selline aed, kus muru sees on üks ilus taim ja teine ilus taim ja neid võib olla kogunenud sinna lausa kümneid. Selline aed muutub kiiresti rahutuks ja seda on ajakulukas korras hoida. Kuidas kimbatust vältida? Appi tuleb aiakujundaja Maria Palusalu.