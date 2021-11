NAGU FILMIS: hulkurkass Lasso teekond Jordaaniast Eestisse takerdus Rootsis  

Võltsitud reisipaberid

Pandeemia tõttu oli kassikesel võimalus alustada oma teekonda Eestisse alles märtsi keskel. Vahepeatuses Rootsis tuli aga välja, et reisipaberid ja marutaudi vaktsiin on veterinaari poolt võltsitud. Lennujaamas anti valida, kas kass eutaneerida või saata tagasi Jordaaniasse. Muidugi otsustati Lasso tagasi saata, kus alustati taaskord paberimajandusega ning tehti vajalikud vaktsiinid. Koostöös Eesti Loomakaitse Seltsi, põllumajandus- ja toiduameti ning annetajatega alustati Lasso kojutoomise planeerimist. Kassike elas seni Jordaanias lemmikloomade rahvusvahelise transpordi korraldamisega tegeleva ja loomakaitsjast vabatahtliku kodus.

Leiti õige veterinaar

Looma vaktsineerimine ja uute korrektsete reisidokumentide vormistamine võttis aega rohkem kui 6 kuud. „Kõige tähtsam on see, et kui oled otsustanud Euroopa Liidust väljaspool asuvast riigist looma Eestisse tuua, siis alati veendu, et kõik vaktsiinid on vastavalt EU regulatsioonidele tehtud ja reisidokumendid õigesti vormistatud. Väga tähtis on leida usaldusväärne veterinaar looma asukohariigis. Kontrolli loomakliiniku tausta kasvõi sada-miljon korda. Samuti soovitan igal juhul konsulteerida Põllumajandus- ja toiduametiga, kes saab kõigi dokumentide õigsust ja vastavust EU nõuetele kontrollida,“ jagas oma kogemust Lasso kojutoomise organiseerija Aet.