KAITSE OMA KUTSUT: Eestis levib väga nakkav ning igas vanuses koeri ohustav haigus 

Koeraomanikud peavad olema ettevaatlikud, sest liikvel on koerte katk. Pauastvere külas tuvastati surnuna leitud rebasel koerte katk ja see polnud esimene leid. Nüüd tuleks kiiresti kontrollida, kas lemmikud on haiguse vastu vaktsineeritud. Vaktsineerimata loomadel lõppeb haigus üldjuhul surmaga.