EPIDEEMIA : hukatud on üle 1,5 miljoni kodulinnu  

„Viimaste nädalate jooksul on eriti nakkava lindude gripi viirusetüve H5N1 tõttu nakatunud ja tulnud hukata üle 1,5 miljoni kodulinnu. Poolas tuli hukata ligi 700 000 lindu,“ selgitas Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda. Tema sõnul on sõnul on lindude gripp Euroopas väga laialdaselt levimas. Võib lausa öelda, et kodu-, mets- ja veelinde ohustav haigus on võtmas epideemia mõõtmeid

Lindude rände tõttu võivad sügis-talvisel hooajal Ida- ja Põhja-Euroopa piirkonnad olla kõrgema ohuga lindude gripile. Eestis on viirus levimas paiksete metslindude hulgas.