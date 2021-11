Looduslikud kuusevaigust tooted hoolitsevad naha eest uskumatult hästi  

Võib öelda, et kuusevaiguga tooted on naha jaoks tõeliselt turvaline, efektiivne ja looduslik valik. Kuusevaik soodustab naha regeneratsiooni ehk taasuuenemist ning see on ideaalne naha lõhenemise, umbsete või mädaste haavandite raviks. Kuusevaiku kasutatakse nii inimeste ravis kui ka lemmikloomade nahaprobleemide korral, sest see ei kipita ja parandab haava ruttu.

Põhjamaades isegi näriti vaiku. Kuusevaik puhastas suuõõnt mikroobidest, hoidis hambad valgete ja tervetena ning vältis ka igemete haigusi.

Kuusevaik on turvaline, kuna kõrvalmõjud praktiliselt puuduvad. Kuusevaiguallergia, mille tulemused on nahapõletikud, tekib kõiges 1-3% kasutajatest.

Nagu mainitud, siis nüüdisajal on kuusevaigust toodete valik üsna lai, niisiis võiks enda jaoks sobiva valimisel olla kolm kriteeriumit: koostis, kasutusmugavus ja hind. Axmer Grupi valikus on kõige populaarsemad kuusevaigutooted just need:

Abilar10% haavasalv kuusevaiguga on number 1. Kuusevaigul on teaduslikult tõestatud antimikroobne, põletikuvastane ja epiteelkoe uuenemist soodustav toime. See salv on kõige ostetum, kuna ta on tõesti universaalne. Mõju põhineb Soome kuusevaigul ning see on mõeldud kasutamiseks nii kodus kui ka professionaalselt.

Abilari haavasalvi saab määrida kassikriimustusele, lamatisele, diabeetilisele jalale, põletushaavale (kui haav on jahtunud), päikesepõletusele, putukahammustusele. See võtab kiheluse ega ole haaval valus. Sobib ka päris pisikestele, aga ka eakatele, kelle nahk on tundlikum.

Klientide hulgas on armastatud ka küüneseenelakk Abicin30%, kus kuusevaiku on isegi rohkem, kuna on vaja võidelda nahal või küünel oleva seenega. Küüneseenega nakatunud küüs (ka siis, kui on kahtlus, et on seen) lakitakse kaks korda nädalas üle. Lakk hoiab vaiku küüne peal kinni.