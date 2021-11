VÕTA ÕPPUST! Viis viga, mida toataimede kasvatamisel vältida 

Levinumate toataimede kasvatamine ei ole just raketiteadus, kuid ikka ja jälle juhtub, et nad lähevad meie käes looja karja. Peamisteks põhjusteks, mille tagajärjel taim hukkub, on ülipüüdlikkus taimede eest hoolitsemisel ja nende kasvunõuete mittetundmine.