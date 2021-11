HOIA PUNANE KUKK EEMAL: kui sageli peab korstnat hooldama ja korstnapühkija kutsuma? 

„Kui korsten on olnud pikka aega puhastamata, võivad korstnalõõri kogunenud tahm, pigi ja muud põlemisjäägid süttida. Selle tagajärjel tekib tahmapõleng, mis loob juba väga tuleohtliku olukorra. Samuti võib tekkida olukord, kui tahm ummistab suitsukäigud, mistõttu ei ole kütmine enam võimalik. Et nii ei juhtuks, peab küttesüsteeme puhastama vastavalt vajadusele, aga vähemalt kord aastas. Eramajades võib omanik ise puhastada neljal järjestikusel aastal ning viiendal tuleb taas korstnapühkija kutsuda. Paaris-, rida- ja kortermajades peab korstnapühkija käima igal aastal. Peale puhastamise hindab korstnapühkija ka küttesüsteemide korrasolekut ning on kohustatud avastatud puudustest teavitama maja omanikku või valdajat ja koostama vastava akti. Alates selle aasta märtsist kehtib uus tuleohutusseadus, mis sätestab, et akt on nüüd digitaalne ning korstnapühkija küsib lisaks omaniku isikukoodi ja meiliaadressi.“