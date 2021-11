TAIMSE VALGU OTSINGUID: katsetada nii läätse kui ka kikerherne, ubade ja maapähkli kasvatamist 

Foto: Maaeluministeerium

Kaunviljadest kõige valgurikkama, sojaoa Eestis kasvatamiseks tuleb kindlasti valida lühikese kasvuajaga sordid, sest hilised sordid meie tingimustes kaunte moodustamiseni ei jõua. Kuigi sojatõusmed on üpris külmakindlad, jäävad taimed jahedate ilmadega pikalt kiduma, seega võiks soja külvata mulda, mis on soojenenud temperatuurini +10 °C, ja ka sel juhul tuleks katta külv kattelooriga. Soja ei tohi külvata liiga sügavale, 3 cm on optimaalseim sügavus. Samuti ei tohi külv olla liiga tihe – taimede vahe võiks olla 5 cm. Liiga tihedas taimikus ei moodustu taimedele kaunu. Koduaias on võimalik kasvatada ka roheliste kaunadena tarvitatavaid sojakaunu, kuid sellisel juhul tuleb juba seemnete ostmisel jälgida, et sort oleks tähisega ’edamame’.

Antiik-Rooma toidukultuurist pärit ja sealt maailma levinud, ka hundioa nime all tuntud kultuuri kasvatamine rikastab toidulaua kõrval oluliselt ka mullastikku. Lupiini väga võimas juurestik on hea mullakobestaja ning tema juurtele tekivad mügarbakterite kogumid, mis on tihti pähklisuurused, jätavad järgnevatele kultuuridele mulda kuni 120 kg kergelt omastatavat lämmastikku.

Valget lupiini võib külvata varakult, maksimaalselt seemne viiekordse läbimõõdu sügavusele. Kõrge valgusisaldusega lupiiniseemnetest tehakse jahu, mida lisatakse kookidele, kotlettidele, taimsetele jookidele jne. Terveid seemneid keedetakse enne nende söögiks tarvitamist soolvees.

NB! Kindlasti ei tohi süüa lillena kasvatatavate lupiinide seemneid (isegi kui õisik oli valge), sest need sisaldavad mürgist alkaloidi, mis ei lagune keetmisel.

Kõigi kirjeldatud lupiinide kaunad on kaetud tugevate ja teravate servadega kestaga, mistõttu tuleks nende kõdritsemisel kasutada tugevaid töökindaid, et vältida käte veristamist.