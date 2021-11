EMA SULETUD WC-UKSE TAGA: viimasel hetkel enne ukse mahalõhkumist suutsin poja maha rahustada ja tal õnnestus lukk tagasi keerata 

„Viimasel hetkel enne ukse mahalõhkumist suutsin poja nii palju maha rahustada ja tal õnnestus lukk tagasi keerata,” räägib Mari-Ann, kahe lapse ema. Laps oli peaaegu rabanduse saanud väikeses kinnises ruumis lõksus olemisest. Vanaema juures on tualetiuksel lukk, mida on keelatud kasutada, sest see kiilub kinni.