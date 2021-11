Parim maamajanduseriala õpetaja ja parima maamajanduseriala õpilane selgunud! 

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) juhatuse liige Leho Verk andis täna, 16.novembril Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli aulas üle 2021. aasta parima maamajanduseriala õpetaja ja õpilase aunimetuste saajatele tänukirjad, ning määras kahele tudengile ühekordse õppetoetuse



MESi moodustatud komisjon valis parimaks maamajanduseriala õpetajaks Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mesinduse õpetaja Valmar Lutsari. Selle aasta parim maamajanduseriala õpilane on pärit samast koolist, kust parim õpetajagi. Tegu on põllumajandusetootja IV kursuse õpilasega Tom Adamson.



„Tänavune parim kutseõpetaja on laialdaste oskuste ja teadmistega oma valdkonna ekspert, kogenud mesinduse praktik, kelle ametialaseid teadmisi hindavad kõrgelt kõik kolleegid,“ ütles MESi juhatuse liige Leho Verk. „Erakordne on, et lõppeva aasta parim õpetaja ja parim õpilane tulid mõlemad Olustvere Teenidus- ja Maamajanduskoolist, mis on kindlaks märgiks selle kooli kõrgest tasemest.“



Parima maamajanduseriala õpetaja aunimetusega kaasneb skulptuur „Õpetaja Laur“, mille autor on Tauno Kangro.



Samuti tunnustati kahte tublit Eesti Maaülikooli tudengit ühekordse õppetoetusega. Teiste taotluse esitanud üliõpilaste seast paistsid komisjonile enim silma Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise kolmanda kursuse tudengid Tõnu Kastepõld ja Max Kurg.



Maaelu Edendamise Sihtasutuse eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust ja kujundada maaelu mainet. Aunimetuste väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust tehtud töö eest. Õppetoetuse eesmärk on aidata kaasa maaelu ja maamajandusliku kõrghariduse edendamisele.