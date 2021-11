Näitleja Karin Rask: kogukonna panus jäätmetekke vähendamisse on hindamatu 

Novembris tähistatakse üleeuroopalist jäätmetekke vähendamise nädalat, mille fookuses on kogukondade roll ringmajanduse edendamisel. Eestis toimub kampaania 15.–28. novembril 2021 ning selle raames kutsub Keskkonnaministeerium inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse mõistlikult kasutama.

Tänavuse kampaania saadik on Karin Rask, kes lisaks näitlemisele tegeleb disaini ja ettevõtlusega. Oma igapäevatöös otsib Rask võimalusi, kuidas tekstiile uuskasutada ning pikendada juba toodetud materjalide eluiga.

„Hetkel on kitsaskoht just suurtootjate ja, selles kontekstis, disainerite vahel. Kui praegu jääb näiteks erinevaid tekstiile tööstustes üle n-ö materjalijäägina, siis ringse kogukonna loomisega jõuaks need soovijateni nii, et ei tekitaks liigset tüli tootjatele ning muudaks mugavaks hankimisviisiks ka tekstiiliotsijatele. Juba sellega väheneks korraliku materjali sattumine jäätmete hulka. Usun, et samasuguseid olukordi on ka teistes valdkondades,“ kommenteerib Rask.



Vähendame koos jäätmeid! Foto: Keskkonnaministeeriumi

Kampaania ajal kutsutakse üles just kohalikke omavalitsusi, koole ja ettevõtteid looma ringseid kogukondi ning leidma võimalusi, kuidas kasutult seisvad asjad saaksid inimesi teenida. Võimalusel parandada, taaskasutada, uuskasutada, jagada, annetada – need kõik toetavad ringse kogukonna põhimõtet. Eesmärk on vähendada nii-öelda otse prügimäele saadetavaid jäätmeid, mille funktsioon või potentsiaal tarbimiseks on säilinud.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlaisi sõnul pole ringmajandus uus ja tundmatu kontseptsioon, vaid loodustsüklit arvestav loomulik eluviis, mis algabki igast inimesest endast. „Kohaliku ressursi hindamine ja koostöö on võtmeks, millega leida loodust ja rahakotti säästvaid lahendusi. On selleks siis igapäevaste tarbeasjade ristkasutamine või põhjalik planeerimine, et vältida jäätmete teket,“ selgitas Soomlais.