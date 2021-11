Poeta jõuluvana kingikotti kodumaise pähklitootja pähklid 

Erinevad pähklid, mandlid ja seemned on tervisele kasulikud. Nii mõnigi võib kortsutada kulmu, öeldes, et ka pähklites on palju rasvu – kas neid ei saaks siis võrdsustada kommidega? Ei, kindlasti mitte. Kui tutvuda pähklipakil oleva etiketiga, võid lugeda, et pähklite rasvad koosnevad peaaegu täielikult tervislikest ja kehale väga vajalikest küllastumata rasvhapetest, vähesel määral on küllastunud rasvhappeid ning transrasvad puuduvad sootuks.