LOOMAARST JANNE ORRO: tappev haigus murrab loomi 

Loomaarst Janne Orro ütleb, et teda teevad viimased teated koerte katku leidudest metsloomadel (rebased, mägrad) ülimalt murelikuks. Teateid on erinevatest Eesti piirkondadest nii Lääne-Eesti saartel kui Lõuna-Eestis.

Vaktsineerimine aitab

„Palun, head koerakasvatajad, ärge andke praegu mittevaktsineeritud kutsikaid uude koju, see on liiga riskantne. Täiskasvanud koeri oleks mõistlik vaktsineerida vähemalt 3 aasta järel koerte katku vastu,“ edastab Janne Orro oma FB lehel.

Väga nakkav ja ohustab kõiki koeri

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda teatas pressiteste vahendusel, et koerte katku on tuvastatud nii eelmisel kui ka sellel aastal pea kõikjal Eestis. „Haigust on tuvastatud nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis, samuti Hiiumaal. Kuna koerte katk on väga nakkav ja ohustab kõiki koeri, siis tuleks oma lemmikud vaktsineerida, sest see on ainus viis ennetamaks haigestumist,“ selgitas Kalda pressiteates.