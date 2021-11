Pärnu südalinna Keskväljakule ja Iseseisvuse väljakule saabusid jõulupuud 

Koheva võraga hõbekuuse täpset vanust ei osanud kuuse linnale kinkinud pere öelda, sest kui nad kuus aastat tagasi Mooniaia teele kolisid, oli puu seal juba olemas. Pererahval seostub hõbekuusega palju ilusaid isiklikke mälestusi, nende lapsed on selle all palju mänginud, mistõttu on kuuse valimine Pärnu linna jõulupuuks, tähendusrikkale puule igati vääriline lõppvaatus. Kuusk toimetati Tammistest Pärnusse teatri ette kolmapäeval.



Iseseisvuse väljakule väljavalitud kahar hõbekuusk sai paika eile ja kuna eile oli Läti iseseisvuspäev, lehvis Iseseisvuse väljakul lõunanaabrite auks Läti lipp. Selle hõbekuuse teekond algas Pärnust Rohu tänavalt. Pikkust on sel puul 13 meetri jagu. „Rohu tänava hõbekuusk on meil mitu aastat ootenimekirjas olnud. Ka see puu on oma kasvukoha jaoks liialt suureks sirgunud ning on oodanud oma aega, et saada kodulinna jõulupuuks,“ rääkis Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu.