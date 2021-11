Imeline jõulukontsert: Toomas ja Inga Lunge „Nagu Ingel“ 

Langeb lund, kaminas praksub tuli, on mõnus ja soe. Iga inimese selja taga seisab ingel, kes püüab muremõtteid eemale peletada, aidata olla just siin ja praegu. Talviste kontsertidega püüavad Inga ja Toomas luua maagilise õhkkonna, mis annaks soojust ja jõudu, et märgata külmas küünlaleeki – hinnata seda head, mis meil olemas on.