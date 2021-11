Teeme selgeks: milline küünal sobib allergikule ja kas lõhnaküünlad on mürgised? 

Meie esivanemad tegid küünlaid sea- ja lambarasvast, ka mesilasvahast. Tänapäeval on valik laiem ning küünlaid toodetakse erinevatest loomsetest, taimsetest ja mineraalsetest vahadest. Kui viimastest on maailmas enim levinud parafiinist küünlavaha, siis taimsetest vahadest kasutatakse nii oliiviõli baasil steariini, aga ka soja-, rapsi-, kookos-, palmi- ja veel mitmeid teisi vahasid. „Vastutustundlik tootja toob toote etiketil alati välja koostise, mille põhjal saab tarbija oma valiku teha,“ selgitab Maie Kirt ja lisab, et kvaliteetne tooraine on alati kallim.