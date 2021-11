ROHELISED NÄPUD SÜGELEVAD? Mis on eelkülvatud taimede eelis? 

Hea aeg on külvata siis, kui päeval on veel plusskraadid, kuid maa öösiti kohmetanud. Enamasti juhtub see meie kliimas novembris, aga vahel kestavad sellised soojemad ilmad veel detsembri alguseni. Väga soe ei tohi ka olla, sest vastasel korral lähevad taimed idanema ja õrnad idud hukkuvad peale tulevas talvekülmas. Talve-eelse külvi mõte on see, et seeme peab saama mulda nii-öelda stardivalmis – imama endasse küll idanemiseks vajalikku niiskust, kuid kasvamisega alustama alles kevadel ilmade soojenedes.