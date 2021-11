SIIL TOAS: kellele sobib okkaline lemmik? 

„Lemmikloomana ei ole Aafrika siili kuigi keeruline pidada,“ kinnitab Keity Särg, kellele firma Exopet omanikuna on eksootiliste lemmikutega tegelemine igapäevatöö. „Pisut pikemalt tasub tema võtmise otsust kaaluda siis, kui peres on väikelapsed, sest nemad võivad siiliga askeldades haiget saada. Nimelt tunduvad siili okkad pehmed, kui ta on rahulik – siis saab teda mõnusalt silitada. Kui loom aga näiteks mõne kiire liigutuse peale ehmub, ajab ta hetkega oma okkad turri ja siis on teda paljaste kätega peaaegu võimatu katsuda. Täiskasvanuile ja kooliealistele lastele, kes oskavad sellega arvestada, on siil aga suhteliselt lihtne perelemmik.“