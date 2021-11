FOTOLUGU | Avaldame köögitrendid aastani 2023! Sisekujundaja Hiie Härm soovitab miksida muretult klassikalist ja modernset 

Köök on koht, kus paljud pered veedavad kodus olles kõige rohkem aega – nii omavahel kui ka külalisi võõrustades. Muidugi on siis väga tähtis, et köök oleks mugav nii toidu valmistamiseks kui ka lihtsalt koos istumiseks. Köögimööblit kuigi sageli välja ei vahetata, seepärast on alati hea teada, mis suunas köögitrendid liiguvad – sest vahel piisab trendilainel püsimiseks väikesestki muudatusest.