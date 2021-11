OHTLIK! Väga ohtlik linnugripp hüppas Eestis imetajatele 

Novembri alguses surnuna leitud rebaselt tuvastati lindude gripi tüvi. Teada on, et rebased nakatuvad süües viirust kandvaid metslindude korjuseid. Tegemist on esimese leiuga Eestis, mis tuvastatud imetajal. Lindudele kohastunud viirus kandub inimestele üle harva, kuid leid tekitab muret.