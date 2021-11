Kodumaine kingitus on hea valik: TUUB on uskumatult praktiline ja stiilne riideese! 

Kui kleitidest ja sallidest midagi veel üle jääb, toodetakse väga populaarseks osutunud sääriseid, nende ülejääkidest mõnusaid scrunchi patsikumme ning päris pisikestest jääkidest seotakse toote etikettidele paelad. Nende nn jääktoodetega on eriti tore see, et nad on ka väga hea hinnaga! Ega TUUBi kleit ka ise väga kallis ei ole, arvestades tema praktilist väärtust ja kõrget kvaliteeti – saad omale mõnusa elukaaslase mitmeks aastaks.