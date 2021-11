„LOOMAARST TASKUS“ | Kuidas aidata saluuti kartvat koera? 

Parim lahendus on olla loomaga kodus või tuttavas rahulikus keskkonnas. Kindlasti ära jäta paugukartlikku looma üksi.

Kui ta otsib lähedust, siis paku seda. Kui tahab omaette konutada, siis las konutab.

Loo loomale turvaline pesa temale sobivasse paika. Sobivaim on maja/korteri keskel asuv ilma akendeta ruum. Kui su lemmik tahab vanni taha pugeda ja mahub sinna, siis luba tal varjuda.

Tavapärased kodused helid võib veidi valjemaks „keerata“ (raadio), et need juhiks tähelepanu paukudelt eemale. Tõmba akendele kardinad ette, et vähendada valgusefekte.

Enne eeldatavat ilutulestikku võib alustada lemmikmängu või anda midagi väga-väga head süüa, lootuses, et ülimalt keskendunud koer ehk ei märkagi ähvardavat „ohtu“. See meetod toimib kahjuks vaid väga kergekujulise foobia korral. Mida suurem hirm, seda suurem on tõenäosus, et loom ei suuda süüa.

Rahulikult kiitmine ja lohutamine on toetav, eriti kui seda teha lõdvestunud ja rahulikus olekus, kindlustundega.

Paljude koerte puhul aitab tema kõrval istumine ja mõnus massaaž.

Kui pead õue minema, hoia koer rihma otsas. Ära jaluta eeldatava saluudi ajal vaid muuda oma tavapärast päevarütmi vältides nö „kuumi tsoone“.

Jaluta koeraga varakult enne oodatava tulevärgi algust, siis ei juhtu hiljem toas „õnnetusi“. Võimalusel mine autoga linnast välja rahulikumasse keskkonda jalutama, et vältida hirmutavaid sündmusi kodu lähedal.

Kui vähegi võimalik, ära võimenda looma ärevat käitumist. Mitte mingil juhul ära pahanda temaga. Esiteks pole ta ju milleski süüdi. Teiseks süvendab see vaid hirmu. Hirm on emotsioon, mida loom ei saa kontrollida. Selleks, et aidata tal teha valikuid, mille läbi ta ise ka rahuneks ja õpiks rahunema, vali hetke, millal tema käitumisele reageerid.