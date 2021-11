GALERII | Killuke muinasjuttu Raekoja platsil – avanes Tallinna jõuluturg  

Traditsiooniliselt on jõuluturu ehteks ja keskpunktiks jõulupuu, mis peab tänavu juubelit: 580 aastat tagasi, 1441. aastal, püstitati just Tallinna Raekoja platsile Euroopa esimene jõulupuu. Nüüd on see komme levinud üle maailma ja saanud oluliseks osaks väga erinevate rahvaste jõulukommetes – pea igal külaväljakul kõrgub praegu oma jõulupuu. Meie pealinna esindusväljakule sobiv kuusk leiti seekord Kuusalu vallast. Kuuse ehtimiseks kulus 300 erineva suurusega kuldset kuuli ja üle 3 kilomeetri valguskette.



Uhke uudis on lastele – jõuluturu kahele klassikalisele karussellile on lisaks saabunud ka kolmas, hoopis teistsugune karussell. Tuttavaks saanud jõulurongi asemel sõidutab vanalinnas reisijaid nüüd kahekorruseline jõulubuss. Nagu ikka, on Jõuluvana majakese küljes postkast, kuhu Jõuluvana kirju ootab, nii kingisoovide kui lihtsalt heade soovidega.



Sel aastal on jõuluturg suunatud eelkõige kohalikele inimestele, seetõttu on söökide-jookide valik laiem kui tavaliselt. Kõrvuti traditsiooniliste maitsetega saab avastada üllatuslikke, ent täiesti kohalikku päritolu jõulumaitseid. Avatud on söögikioskid, kus saab keha kinnitada tuntud ja toekate jõulutoitudega, nagu seapraad ja hapukapsad ning erinevad vorstid, tangu- ja verivorstidest kuni peente lambaliha-grillvorstideni. Taimsete eelistustega sööjatele on uudisena valikus toitev läätse-kikerhernesupp.