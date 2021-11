KUMMALISED HARJUMUSED: miks koer veidralt käitub? 

Näiteks võib koer jääda järsku väga keskendunud pilgul ühte punkti vaatama. Mõni koeraomanik, kelle lemmikuga see ikka ja jälle kordub, on hakanud koguni kahtlustama, et tema kodus liiguvad ringi kummitused või luusivad pimeduse katte all ümber maja kutsumata külalised. Nii hull ei pruugi asi siiski olla: vaevalt et koer vaime näeb või maja ümber hiilivaid olendeid kuuleb. Tõenäoliselt ei ole ta ka vajunud sügavatesse filosoofilistesse mõtisklustesse elu eesmärkide üle ega arutle omaette, miks need inimesed küll selle esikuseina nii õudset värvi võõpasid.