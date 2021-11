LILLEILU DETSEMBRIS: kuidas hoida jõulutaimi kaunina? 

Jõulutäht Foto: Priit Grepp

Käes on esimene advent ja poodide lilleletid on pilkupüüdvatest jõulutaimedest lookas. Paraku ei taha kõik emotsioonide ajel jõulukuu algul ostetud taimed püsida sama kaunina pühadeni, kuna igaüks neist vajab veidi erinevat lähenemist. Enamasti on tegu kastmist ja toatemperatuuri puudutavate nüanssidega.