GALERII | Raekoja platsi jõulupuul süüdati esimene advendiküünal 

„Kuigi maailmas on palju ettearvamatust ja ärevust, tuleb sel pühapäeval esimest advendiküünalt süüdates mõelda mõistmisele, rahule, tänule ja teha algus rõõmsale jõuluajale. Praegusel ajal on väga tähtis, et inimesed oleksid üksteise suhtes tähelepanelikud ning kingiksid üksteisele soojust ja positiivsust. Advendiajal tuleb teha kõik, et oleks vähem vastandumist ja negatiivseid emotsioone,“ ütles Kõlvart. „Kutsun linlasi ja linna külalisi advendiajal vanalinna jalutama ja muinasjutulisest jõuluootusest osa saama, kuid samal ajal peame endiselt järgima ettevaatusmeetmeid, et jõulud saaksid pereringis tulla rahulikud ja turvalised,“ vahendab Tallinna pressiteenistus linnapea sõnu.