FOTOD | Jõulutrendid 2021: valguse mäng, loodus, lavendlitoon 

Isegi kui moes on paljud värvid ja materjalid, võiks nende seast välja valida kaks kuni kolm ja kasutada kordusi, et luua interjööri ühtne tervik. Kui vähegi võimalik, võiks tubast jõulumeeleolu jätkata õues. Rõdu või terrassi kaunistamine jõulutulede ja figuuridega laiendab elutuba visuaalselt õue, ruum tundub kohe suurem ja valgem ning meeleolu helgem. Loomulikult kuuluvad iga stiili juurde ka hubane jõuluvalgus ja lõhnavad piparkoogid ning loodetavasti on aknast avanevad vaated jõulukuul lumised. K-rauta sisekujundaja Getrin Ruut toob välja peamised tänavused jõulutrendid.