FOTOLUGU | Jõuluvalge Karukodu keset küla. Marii ja Aldari meelest peitub lihtsuses võlu ja elamise võiks teha nii lihtsa, kui annab 

„Kesklinn on ülerahvastatud ja väiksesse korterisse poleks ka minna soovinud,” sõnab Marii. Nüüd, kui kahe poja – seitsmeaastase vanusevahega Rico ja Domi –, lisaks kahe tõukassi ja ühe koeraga kodu on korralikult sisse elatud, võib öelda, et see on saanud ühtselt helevalge ning põhjamaiselt selge ilme. Interjööri lihtne modernistlik stiil jätkub ka väljaspool – katusega terrassil, aiamajas ning läbimõeldud haljastusega aias.