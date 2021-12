5 MINUTI NIPP: korja kola kokku!  

Kiire lahendus, kui rohkemaks aega pole, on kõik laokil asjad ühte kasti korjata ja pärast pühi ära sortida. Käi selle mõttega läbi kogu kodu.

Kui kapipealsed on tühjad ja mujalgi ei riiva silma kuhjunud asjad, on kodu justkui iseenesest juba palju rohkem korras ja tundub avaramgi. Sama juhtub ka sinu sees. Märkamatult koormab kodune korralagedus tavaliselt meelt ja mõtteid. Kui ümbrus on meeldivalt korrastatud, puhastub iseenesest ka sinu ja su pereliikmete sisemaailm. Mõtetesse tuleb juurde kergust, rõõmu ja avatust.