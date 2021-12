HEA TEADA! 5 viljakat põhjust kodu kaunistamiseks juba täna 

Pikem aeg nautimiseks Jõulukaunistuste üles panemine võtab omajagu aega, seetõttu tasub kaunistada kodu veidi varem kui jõulude eelõhtul. Nii saad kodust jõulumuinasjuttu nautida pikemalt ega tunne kahjumeelt, kui jõulud läbi on ja pead kaunistused taas karpi järgmist aastat ootama panema.

Tekib korralik jõulutunne Sageli on detsember just see kõige kiirem ja stressirohkem aeg tööl, sest aasta vajab lõpetamist. Keset pikaks veninud tööpäevi võib kogu sagina keskel jääda jõulutunne saabumata ja sellest on ju kahju. Kaunistused kodus aitavad jõulumaagiale hinges aga hooga kaasa.

On helgem olla Pime ja külm aeg võib panna tundma, justkui polegi midagi tähistada ja millestki rõõmu tunda. Päevavalgust on vähe ja pimedas võib nukrus kergemini ligi hiilida. Kaunista kodu ökonoomsete leedvalgustitega, pane põlema küünlad ja tee kaminasse tuli – kohe on rõõmsam olla.



Tore vaheldus kodukujunduses Jõuludekoratsioonid on nii erilised ja sageli ka erilise vindiga, nii et aasta läbi neid üleval hoida ei kannata. Samas on hea tuua argisesse kodukujundusse vaheldust ja muuta neutraalsetes toonides elutuba näiteks täielikuks bling-bling-muinasjutuks. Pärast seda, kui kaunistused on maha võetud, naudib pere taas tavapäraseid diivanipatju ja kardinaid puhanud pilguga.