KODUKIRJA PEATOIMETAJA MALLE PAJULA: igal meist on paiku, esemeid ja tegevusi, mis alati jõulutunde loomisel toimivad 

Ta ostis selle hiidvorsti Leedu müüjatelt ning see pärines ilmselt kuskilt Ida-Euroopa suurest ja soodsast hulgilaost. Sellist ei söö me siin ka jaanipäeval! Üle väljaku kostis lavalt innukas etteaste, mis ei olnud samuti seotud kohalike ja isegi mitte ameerikalike jõulutavadega. Aga oli see-eest vali.

Foto: Unsplash.com

Foto: Pexels.com

See on meenutus mõne aasta tagusest jõuluajast, mil kogu ühiskonnas oli kiirem, kauplustes tunglevam, ürituste- ja visiitiderohkem aeg. Teist aastat järjest on jõuludel pisut tempot maas. Ja see soodustab rahulikumalt, ehk ka pühendunumalt pühadesse astumist. Kaunistamisrõõmu oli tänavu näha aedades ja akendel juba novembri keskel.