ÕPETLIK FOTOLUGU | Kuldse ja küllusliku pärja valmistamine samm-sammult 

Foto: Priit Grepp

Jõulud on meil aasta pimedaim aeg. Mõnel pool tähistatakse aga talvisel pööripäeval valguse võitu pimeduse üle. Pärsia aladel söödi sel puhul granaatõunu, millel on sümboolne tähendus – juutide pärimuses oli Eedeni aias keelatud viljana tuntud õun hoopis granaatõun, Vana-Kreekas ja Roomas viitas see mari (botaaniliselt on tegu marjaga!) viljakusele.