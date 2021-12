METSAOMANIK LANGES SULIDE VÕRKU: „Nende abiga ajasin kõik vajalikud paberid korda ja läks see mets,“ ohkab Katrin 

Ehkki sellest, et iga helistajaga, kes avaldab soovi metsa või maad osta, ei maksa uisapäisa kokkuleppeid sõlmima hakata, on räägitud juba aastaid, leidub ikka veel neid, kes oma metsa või maa võileivahinnaga käest annavad. Kelmid kasutavad osavalt ära nii eakate inimeste kergeusklikkust kui ka seda, et üsna palju on päris õitsvas eas metsaomanikke, kellel pole erilist huvi oma metsaga tegelda ja kel pole vähimatki ülevaadet selle seisukorrast ega väärtusest.