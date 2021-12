ISTUD KÜLMA EEST TOAS? Kasuta aega kavalalt ja enneta kodust kaost 

Kui kõik pereliikmed teavad, kus on iga asja õige koht, ja midagi ei panda lihtsalt käest ära, on koristamine palju lihtsam ning tekitab vähem ebameeldivaid emotsioone.

Segadus kodus ajab paljudel närvi mustaks: nädala sees pole pärast pikka tööpäeva koristamiseks jaksu, mistõttu tuleb see töö ette võtta nädalavahetusel, ehkki siis tahaks hoopis mõne hobiga tegelda, perega looduses käia, midagi põnevat kokata või hoopis raamatuga muretult diivanil pikutada. Mida teha, et asjad kodus paremini kontrolli all püsiksid?