FOTOLUGU | KILLUD TOOVAD ÕNNE?! Ei too! Hoopis tuska teevad. Vaata, kuidas nõusid peaaegu pommikindlalt pakkida 

Tartlanna Anne-Ly leiab, et kuna tal on ainult 12 serviisi, pole tema veel õige retronõude koguja. Enamasti otsib ta lisa kindlatele komplektidele, ise müüb harva. Ostukirg aga võib silmist pimedaks võtta, kinnitab pereema. „Ikka on nii, et näed midagi ilusat ja põsed hakkavad õhetama ja süda kiiremini lööma. Olen hoogu tunduvalt maha võtnud, sest muidugi on see pigem ostuhasart – kas õnnestub kiirelt mõnes Facebooki nõudegrupis endale krahmata või oksjonil üle pakkuda –, mitte rõõm nõudest. Nüüd olen keskendunud eelkõige olemasoleva kasutamisele, aga paraku-paraku ka laudlinadele, salvrättidele ja klaasile, eelkõige Tarbeklaas ja Neman. Hakkasin koguma vist just neid nõusid, millest ma polnud midagi isegi kuulnudki”.