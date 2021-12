Millised ehted on juba kuuendat aastat Shishi ehitaval linna uhkeimal Nigulise kiriku ja teist aastat ehitaval Noblessneri kuusel tänavu? Toome välja kuus trendi ning selgitame, miks kuuseehted on rohelised, milline on ökoloogiline ehe ja kas üldse päriskuusk valida.