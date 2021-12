PÕHJALIK KAALUMINE: kas potikuusel on elulootust? 

Pühadesäras aianduskeskused pakuvad väga erinevaid potijõulupuid nii okaspuu liigi kui ka selle järgi, kuidas taim on oma anumasse istutatud. Väga paljud puud on potti istutamise jaoks kasvukohast lihtsalt välja lõigatud, nii et juurekavast on alles jäänud vaid väga väike osa. Väheste allesjäänud juurte varal omastab ta vett paremini kui mahasaetud puu tüve lõikepinna kaudu, ent uues kohas ta siiski enam kasvama ei lähe.