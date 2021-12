PARIM JÕULUKINK TERVELE PERELE: pane fotod ekraanilt paberile ja raamatusse! 

Kõige ilusamatest fotodest loo fotoraamatud, mida on hea veel aastategi pärast nii endal kui ka külalistel sirvida. Foto: Andrii Synenkyi, Freepik

Et sinu iga päev klõpsitud meeleolukad fotod unustuse hõlma ei vajuks, on siiani olemas hästi toimiv piltide ilmutamise võimalus. Lisaks sellele on aga veel palju muid vahvaid lahendusi, et oma mälestusi paberkandjal vaadata.