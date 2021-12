KUUSK ON TOAS, AGA EHTED KATKI JA SASSIS? Loe nippe, kuidas jõulukaunistusi säästlikult uuendada 

„Tähendusrikkad kaunistused kannavad endas sooje mälestusi ja pühademeeleolu, mistõttu on tähtis nende eest hästi hoolitseda. Ikka selleks, et need mitu aastat vastu peaksid. Kuna mõned kaunistused võivad katki minna või kuluda, siis on hea aeg-ajalt oma kollektsioon üle vaadata ning teha kindlaks, millised kaunistused juba olemas on ning mida võiks ehk sel aastal kollektsiooni taaselustamiseks vaja minna,“ soovitas pressiteates Ikea Baltikumi kommunikatsiooni- ja sisekujundusjuht Eglė Čyvė.