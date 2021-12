„LOOMAARST TASKUS“ | Kas kassidele ja koertele sobib veganidieet? 

Miks me anname hundi lapselapsele süsivesikuid ja lausa teravilja? Sest ta suudab neid seedida ja sealt vajalikku energiat omastada. Erinevalt kassist kasutab koer energiavajaduse rahuldamiseks kõige paremini ära rasvu (pikaajaline energia), seejärel süsivesikuid (lühiajaline ) ja siis alles valku. Valk on oluline kõikide kudede taastamiseks, aga energiaallikana kolmas valik. Oht muidugi on, liiga kõrge süsivesikutesisaldus tõstab veresuhkru liiga kiirelt üles ja sellele reageerib organism insuliini tootmisega – suhkur alla ja tekib kiirelt nälg. Seetõttu, kui kasutada, siis pigem kaer, spelta, täisterariis jne .

Kui tahetakse anda päris konti, siis sobiks toores suur toruluu. See ei ole toit vaid meelelahutus. Süldikondid, linnu- ja küülikuluud on keelatud.

On olemas lemmikloomadele mürgised ja ohtlikud toidud. Kondid on ohtlikud. Toores pärmitaigen paisub koera kõhus, kus on ideaalselt soe. Võib tekitada maopuhitus ja -keerd. Käärimisprotsess võib tekitada alkoholimürgistuse. Alkohol on igat moodi ohtlik. Mürgine on šokolaad. Ravi võivad vajada koerad, kes on ära söönud 3,5 g tumedat või 14 g piima šokolaadi 1 kg kehamassi kohta.